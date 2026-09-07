Pedret defensa que una societat oberta i plural "enfortirà Catalunya i la catalanitat"

Afirma que poden ser l'"eix articulador" d'un front catalanista, d'esquerres i democràtic
LLEIDA, 7 set. (EUROPA PRESS) -
El president del grup PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat que el que "enfortirà Catalunya i la catalanitat" és que sigui capaç de construir una societat oberta, diversa i plural, davant els discursos que aposten perquè Catalunya es tanqui i, segons Pedret, s'empetiteixi i arribi al declivi.
En la inauguració aquest dilluns de les jornades de treball del grup parlamentari a la Seu d'Urgell (Lleida), ha sostingut que davant l'avanç de l'extrema dreta, les forces d'esquerres no poden renunciar a disputar el debat sobre la identitat col·lectiva.
En absència d'aquesta disputa, ha assegurat, "ve l'extrema dreta o venen opcions nacionalistes i es dediquen a etiquetar i perimetrar qui és dins i qui no és dins d'aquest 'nosaltres'", i ha criticat que aquestes opcions són extraordinàriament perilloses i corrosives perquè resulten en societats no democràtiques.
En aquesta línia, ha advertit que els partits socialdemòcrates que renuncien a fer polítiques socialdemòcrates fracassen i són "fagocitats o superats" per altres opcions, i que els partits que renuncien a atendre les demandes immediates de les classes populars, també ho fan.
"Està bé ser responsables i està bé ser moderats amb les formes, però en el que no podem retallar és en l'ambició de transformació social, en l'ambició d'aquesta igualtat d'oportunitats", ha expressat.
GUANYAR MÚSCUL
Respecte a l'avanç reaccionari, ha dit Pedret, l'esquerra també s'ha d'organitzar internacionalment, però alhora guanyar en capil·laritat als municipis i en capacitat de mobilització de la militància.
Ha fet una crida als socialistes catalans a guanyar múscul davant els reptes del futur, i ha assegurat que el PSC té una posició privilegiada per ser l'"eix articulador" d'un front catalanista, d'esquerres i democràtic davant l'avanç de l'extrema dreta i el nacionalisme espanyol.