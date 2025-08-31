Pedret (PSC) defensa "la pressió" dels governs a la UE per trencar acords amb Israel

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, ha defensat aquest diumenge "seguir mantenint la pressió per part dels governs" per suspendre totalment l'acord UE-Israel i que hi hagi un embargament total d'armes, a més de trencar el bloqueig perquè pugui entrar ajuda humanitària.
En declaracions a Barcelona abans que la Global Sumud Flotilla surti cap a Gaza, ha reiterat la posició del partit a recolzar aquesta iniciativa i ha reivindicat "que s'acabi d'una vegada qualsevol operació de l'Exèrcit israelià sobre la població civil palestina i el genocidi que s'està perpetrant".
Davant de la crítica de Comuns i la CUP sobre inacció dels governs occidentals, ha considerat perfectament comprensible que la ciutadania mantingui un "alt nivell de crítica" cap a cada govern que integra la comunitat internacional i la seva posició sobre Gaza.