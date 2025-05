Pedret (PSC) defensa un Pacte per la Llengua "obert" i no l'amoïna una sentència del TC

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -

El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat que el Pacte Nacional per la Llengua "està obert a noves incorporacions", i ha afegit que no el preocupa una eventual sentència del Tribunal Constitucional (TC) sobre el 25% de castellà a les escoles catalanes.

En una roda de premsa aquest dimarts posterior a la signatura del Pacte Nacional per la Llengua, ha sostingut que el pacte ha incorporat aportacions d'espais que finalment no l'han signat, en al·lusió a Junts i la CUP.

Sobre una eventual sentència, Pedret ha assegurat que és "poc amic d'avançar-se als esdeveniments", i ha recordat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha manifestat que el Govern farà tot el que pugui per preservar el model lingüístic a l'escola catalana.

"No estic preocupat. Aquests consensos hauran de precedir qualsevol resposta a qualsevol circumstància", ha destacat Pedret, que ha reiterat que no hi haurà factors exògens que alteraran el contingut del pacte, textualment.

També ha demanat que la llengua no es converteixi en una "arma llancívola", i ha defensat que el pacte permetrà fer un salt endavant en l'ús social del català.