Pedret (PSC) defensa la feina del Govern per "normalitzar" la situació després de l'apagada

BARCELONA 29 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat la reacció i la feina del Govern per "normalitzar" la situació com més aviat possible després de l'apagada de dilluns.

"S'ha estat treballant incansablement perquè en la jornada d'avui la situació estigui normalitzada com més aviat possible", ha reivindicat aquest dimarts en una roda de premsa a la cambra catalana, malgrat admetre que, a primera hora del matí, hi havia afectacions a Rodalies.

Segons Pedret, el Govern va activar des del primer moment els protocols necessaris, va estar recopilant, contrastant i verificant tota la informació per poder-la oferir a la ciutadania, i va posar al capdavant els responsables oportuns per contactar amb tots els actors institucionals i privats.