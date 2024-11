Pedret (PSC) crida a alçar-se contra discursos que pretenen "erosionar la democràcia"

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC al Parlament, Ferran Pedret, ha cridat aquest dimecres a alçar-se contra discursos que pretenen "erosionar la democràcia i la convivència" després de l'ocorregut a la Comunitat Valenciana pel pas de la dana.

"Només el poble salva al poble però ho fa construint institucions fortes, poders públics que mirin per a tothom, inclòs les majories socials. Per tant, contra aquests discursos que pretenen erosionar la democràcia i la convivència, ens hem d'alçar com un mur infranquejable", ha dit després d'intervenir el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el ple per informar sobre l'actuació davant els efectes de la dana.

Segons Pedret, s'ha intentat alimentar discursos contra els poders públics i la desconfiança, i no només des de l'extrema dreta, fet que considera "molt perillós" i que cal combatre.

Després d'agrair que Illa afirmi que la Generalitat no abandonarà l'esforç de cooperació i solidaritat amb els valencians, creu que hi haurà temps i serà "inevitable i necessari" establir la seqüència dels fets i les respectives responsabilitats, però defensa que ara toca treballar plegats i ser útils als qui pateixen els efectes del temporal.

A més d'elogiar la reacció de la Generalitat, les mesures anunciades per Illa i la col·laboració amb el Govern central, ha demanat tenir en compte els efectes del canvi climàtic en futurs planejaments urbanístics i d'infraestructures.