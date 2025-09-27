Pedret (PSC) considera que Junts està virant el seu discurs perquè "se sent amenaçada per AC"

No li preocupa que Sánchez no parlés de finançament "singular" per a Catalunya
BARCELONA, 27 set. (EUROPA PRESS) -
El president del grup parlamentari de PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, considera que Junts està virant el seu discurs perquè "se sent amenaçada per Aliança Catalana".
Així ho ha dit en una entrevista concedida a 'Nació Digital' i recollida per Europa Press aquest dissabte, en la qual ha dit que quan "la dreta tradicional s'ha deixat fagocitar per l'extrema dreta, finalment l'extrema dreta ha acabat menjant-s'a la dreta tradicional".
En referència a la votació al Congrés de la delegació a Catalunya de competències en immigració ha afirmat que no veu racisme en la proposta i que és "perfectament raonable" que Catalunya, amb un 18% de població d'origen estranger, segons ell, assumeixi competències en aquesta matèria.
Sobre el discurs de la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras, referent a la delegació de competències, ha explicat: "No em sento proper a la manera d'abordar qualsevol temàtica social per part de la senyora Nogueras", encara que, diu, més enllà del discurs, des del punt de vista material del text no és pot dir que hi hagi cap racisme, textualment.
FINANÇAMENT
Sobre la negociació d'un nou model de finançament per a Catalunya, ha assenyalat que no li preocupa que el President del Govern, Pedro Sánchez, no parlés de finançament "singular" durant el seu discurs a la Festa de la Rosa del PSC, i ha afirmat que hi ha un compromís amb el compliment dels acords.
Preguntat per la proposta d'ERC d'habilitar a Catalunya per recaptar l'IRPF, ha dit que estudiaran la proposta i ha afegit: "Primer hem d'arribar a la fita del model, les característiques que ho han de definir. I després altres qüestions".
A més, s'ha referit a la vicepresidenta primera del Govern central i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, de la qual ha dit que "si algú està en disposició de facilitar acords és ella" i creu que no és un problema que sigui la candidata del PSOE per a la Junta d'Andalusia al mateix temps que negocia el model de finançament.
PRESSUPOSTOS
Ha destacat que seria bo tenir pressupostos per incorporar els recursos a la millora dels serveis públics, però, al seu semblar, si això no és produeix, el PSC és l'únic "espai amb capacitat de proposar un horitzó cap al qual caminar i que pugui generar consensos".
"Hi ha una idea de país, un camí, i això compta amb suficient suport social per continuar avançant", ha dit.