Pedret (PSC) aplaudeix el pacte d'habitatge amb "forces progressistes" i convida a la resta a sumar-se

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de PSC-Units en el Parlament, Ferran Pedret, ha aplaudit l'acord del Govern amb "les forces progressistes", en al·lusió a grups de PSC, ERC, Comuns i la CUP, per aprovar un projecte de llei per regular el lloguer de temporada arran de la convalidació del decret del Govern d'habitatge, i ha convidat a la resta de forces parlamentàries a sumar-se en la tramitació.

En roda de premsa aquest dimarts, juntament amb la diputada del PSC al Parlament Eva Candela, Pedret ha assegurat que aquest és "un bon acord, que dona resposta a una preocupació social molt estesa".

"Hi havia algunes vies de fuga per les quals el capital especulatiu podia trobar una bretxa per eludir regulacions i, per tant, ens sembla que és bo i és necessari procedir a aquesta regulació", ha subratllat Pedret.

També ha reivindicat el diàleg amb els grups parlamentaris: "A l'hora de la veritat, malgrat que la política té fama de ser un espectacle de confrontació estèril, en els temes rellevants els grups parlamentaris amb altura de mires ens posem d'acord", ha destacat.

Ha detallat que, dels dos decrets que es convalidaran aquest dimecres en el ple del Parlament, el de mesures urgents en matèria d'habitatge serà l'únic que es tramitarà com a projecte de llei, i no així el relatiu a contractacions públiques.