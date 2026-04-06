Pedret (PSC) afirma que el "vot òptim" d'esquerres per aconseguir representació és el socialista

BARCELONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha defensat que el "vot òptim" d'esquerres és el socialista perquè, al seu judici, és l'únic que assegura tenir representació.
Ho ha reivindicat en una entrevista a Europa Press en preguntar-li pel front d'esquerres que proposa el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, que el dijous farà un acte a Barcelona amb l'eurodiputada de Podemos, Irene Montero, i l'exdirigent dels Comuns Xavier Doménech.
Segons Pedret, segueix amb atenció aquest debat perquè li sembla interessant i positiu "tot el que sigui que diferents opcions d'esquerres que havien concorregut juntes i després es van separar, ara puguin tornar a anar juntes".
No obstant això, apunta que la història electoral des de 2023 mostra que la divisió de les esquerres "en múltiples candidatures no és òptim per aconseguir la representació" que es mereixen els seus votants.
I és que, segons el dirigent socialista, "s'expressen molts vots que després no troben una traducció en escons" sobre la base del sistema electoral vigent.
"Per la qüestió de la distribució dels escons amb nostra sistema electoral, hi ha moltes circumscripcions on el vot òptim per obtenir representació és el vot socialista", ha recalcat.
Així, malgrat donar la benvinguda a totes les reflexions, ha reblat: "Si un està a Soria, davant d'unes eleccions generals, la manera segura d'obtenir un escó és votant socialista".
Encara que no tindria inconvenient a acudir a l'acte de Rufián, Montero i Domènech si li convidessin, creu que, tal com està formulat, és una reflexió que es dirigeix "a altres esquerres diferents a la socialista".
"Nosaltres, des del punt de vista d'obtenir representació, ja estem optimitzats", ha afegit.
RELACIÓ AMB JUNTS
També ha assegurat que, malgrat mantenir una relació cordial i fluïda amb Junts, els costa trobar punts de coincidència al Parlament perquè el partit de Carles Puigdemont ha entrat "en una fase de desorientació estratègica" després de les últimes eleccions catalanes.
Aquesta situació, segons Pedret, s'ha accentuat amb l'auge d'Aliança Catalana: "I aquí, de vegades els veiem en determinades posicions que, des del meu punt de vista, s'expliquen possiblement per aquestes tensions en el seu flanc dret".
Malgrat tot, defensa que és necessari intentar el diàleg amb Junts, al que ha emplaçat de nou a sumar-se al Pacte Nacional per la Llengua, al Pla Nacional per la Indústria i al pla de mesures del Govern per afrontar les conseqüències de la guerra d'Iran.
Malgrat ser adversaris polítics, ha assegurat que sempre havien estat capaços de trobar punts d'acord, cosa que ara veu més difícil d'aconseguir per la "competència" que exerceix Aliança Catalana per a un sector del partit.
A més, veu "impossible" que el president del Govern, Pedro Sánchez, estigui ralentint la decisió del Tribunal Constitucional (TC) per tenir acorralat a Puigdemont judicialment, com va sostenir recentment el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Sobre si poden millorar les relacions dels socialistes amb Junts quan Puigdemont torni a Catalunya, Pedret ho desconeix però defensa la necessitat que s'apliqui la Llei d'Amnistia a tots els afectats.
LLEI ELECTORAL
El líder dels socialistes al Parlament ha defensat que es necessita una llei electoral catalana, i que el seu grup ha promogut diverses iniciatives sobre aquest tema en legislatures anteriors, a més de la Iniciativa Legislativa Popular que va impulsar Ciutadans pel Canvi.
"Cal fer una llei electoral, que no ha de ser per frenar a algú i sí per donar compliment al desplegament de l'Estatut", ha reclamat Pedret, que també argumenta que, si es posen a això, ha de fer-se completa.
A més de recordar que es necessiten dos terços de la Càmera catalana per poder aprovar una llei electoral, ha negat que l'hi hagin ofert a Junts però s'ha mostrat obert a conèixer les propostes que puguin tenir la resta de grups: "Nosaltres sempre hem proposat diferents variacions del model alemany. Si hi ha uns altres que tenen altres propostes, encantats d'escoltar-les".