Pedret afirma que el PSC no obstaculitzarà investigar les infiltracions policials al Parlament

Apunta que qualsevol actuació ha de ser amb "escrupolós respecte a l'estat de dret"

BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, ha afirmat que el seu grup en cap moment s'ha "situat en una posició d'obstaculitzar investigacions" sobre infiltracions policials i ha assegurat que assistiran a la comissió d'investigació de la cambra.

"Hi assistirem i no entorpirem en absolut els treballs, sinó que, com en altres casos en què hi ha hagut situacions que quedaven fora del que és una actuació correcta dels poders públics, facilitarem que s'investigui", ha sostingut aquest dimarts en una roda de premsa al Parlament.

Ho ha dit preguntat per la nova suposada infiltració policial dins l'esquerra independentista a Lleida, que ha avançat 'La Directa' aquest dimarts.

En aquest sentit, Pedret ha reafirmat que la posició del PSC és que "qualsevol actuació d'aquestes característiques s'ha de produir amb un escrupolós respecte a l'estat de dret".

"Si no ha estat així, cal investigar a fons les circumstàncies en què s'ha produït i, si és necessari, establir les responsabilitats pertinents", ha conclòs.