El pederasta que s'enfronta a 107 anys de presó liderava una xarxa de "depredadors sexuals" a Barcelona

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -

L'acusat per al qual la Fiscalia de Barcelona sol·licita una pena de 107 anys i mig de presó per agredir sexualment una menor i oferir-la a tercers a través de plataformes perquè hi mantinguessin relacions sexuals va liderar una xarxa de "depredadors sexuals" a Barcelona.

Així ho van explicar fa un any els Mossos d'Esquadra en un comunicat, en el qual van detallar que "mantenia contacte amb altres depredadors sexuals amb els quals organitzava trobades amb menors a casa seva", fets que gravava amb el telèfon mòbil i càmeres ocultes.

La desarticulació de la xarxa que presumptament liderava aquest home la van exposar en una roda de premsa el juny del 2024 l'inspector Josep Antoni López Garzón i el cap David López de l'Àrea Central de Cibercrim de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos.

En aquell moment, López Garzón va avançar que hi havia molts autors i moltes víctimes, en les seves paraules textuals, i que la investigació va permetre arribar a "un pederasta que posava en contacte altres pederastes amb menors".

Fins aleshores, els Mossos havien detingut 17 depredadors sexuals i havien identificat 11 víctimes; els arrestats tenien entre 19 i 50 anys i pertanyien a diversos estrats socials.

La captació dels menors es produïa per les xarxes socials i en apps de cites per a adults i tots eren "conscients i coneixedors" de la minoria d'edat de les víctimes, que tenien edats compreses entre els 12 i els 17 anys.

Segons va explicar l'inspector, es guanyaven la seva confiança i els compensaven amb regals, diners, alcohol i drogues, raó per la qual a alguns d'ells també se'ls va atribuir delictes contra la salut pública; a més, algunes de les agressions es gravaven per elaborar material d'explotació sexual infantil, que posteriorment s'intercanviaven entre ells i amb altres persones.

UNA MENOR TUTELADA PER LA DGAIA

L'instructor de les diligències, el cap David López, va explicar que la investigació, iniciada el 2021, havia estat "molt llarga i complexa" i havia tingut com a inici la denúncia d'una menor de 12 anys que havia manifestat haver estat víctima d'abusos per part d'adults en un domicili de Barcelona on altres menors havien estat agredits sexualment.

Segons l'escrit d'acusació de la Fiscalia consultat per Europa Press, la denunciant estava a càrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència de la Generalitat (DGAIA), motiu pel qual el Govern ha obert una investigació per revisar les actuacions.

Fruit de les primeres gestions d'investigació dels Mossos per les xarxes socials es va poder situar el lloc on es duien a terme aquestes agressions, a més dels presumptes autors dels fets.