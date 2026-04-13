El pederasta del Raval accepta 83 anys per violar una menor sota el control de la Dgaia

BARCELONA, 13 abr. (EUROPA PRESS) -
El presumpte líder d'una xarxa de pederàstia al barri del Raval de Barcelona ha acceptat aquest dilluns 83 anys de presó per agredir sexualment i elaborar pornografia infantil fent servir una menor especialment vulnerable, la guarda administrativa de la qual corresponia a la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia), segons la sentència de conformitat consultada per Europa Press.
Ha estat condemnat com a autor de delictes d'assetjament a menor de 16 anys per mitjà de tecnologies de la informació, d'exhibició obscena davant menor d'edat i d'un delicte continuat d'agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal per via vaginal, anal i bucal, amb el subtipus agreujat de participació de dues o més persones o de situació d'especial vulnerabilitat de la víctima.
Així mateix, ha estat condemnat per 6 delictes d'agressió sexual a menor de 16 anys amb accés carnal per via vaginal, concorrent el subtipus agreujat de situació d'especial vulnerabilitat de la víctima, per delicte d'agressió sexual a menor de 16 anys, i per delicte continuat d'utilització de menor d'edat per a l'elaboració de pornografia infantil, a més de per la seva distribució.
Tot i que la Fiscalia sol·licitava inicialment 107 anys de presó per a ell, aquest dilluns s'ha celebrat una vista de conformitat davant el tribunal de la secció 2 de l'Audiència Provincial de Barcelona en la qual les parts han arribat a un acord.
El pederasta confés està sent investigat en dues causes més, juntament amb altres homes, una de les quals per presumptes agressions sexuals a menors i una altra per elaboració de pornografia infantil.