El PE accepta delegar el vot al final de l'embaràs i després de donar a llum, vigent a Catalunya des de 2006

Dolors Camats va ser "la primera parlamentària de tot l'Estat" a exercir-ho
BRUSSEL·LES/BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -
El ple del Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous una reforma perquè les eurodiputades en l'últim trimestre d'embaràs o que hagin donat a llum recentment no perdin el seu dret a vot si no poden assistir a una sessió plenària, sinó que puguin delegar-ho a un altre membre de la Cambra, un dret vigent a Catalunya des de 2006.
Es tracta d'una esmena específica a la llei electoral europea per introduir una "excepció clarament definida" al marc actual que estableix que en les sessions plenàries només es pot votar en persona, ha aclarit la institució en un comunicat.
Aquesta revisió, promoguda per la presidenta de l'Eurocambra, Roberta Metsola, s'ajustarà únicament al cas de les dones que no puguin desplaçar-se al ple en l'últim trimestre d'embaràs o durant els primers sis mesos després d'haver donat a llum i no a altres casos d'absència.
La pròpia Metsola ha celebrat en un missatge difós a les seves xarxes socials que el canvi "suposarà un gran avanç en la modernització de l'Eurocambra" i "facilitarà la participació de les mares en la política".
DES DEL 2006 AL PARLAMENT
El Parlament va modificar el 2006 el seu reglament per permetre que "les diputades que, amb motiu d'una baixa per maternitat, no puguin complir el deure assistir als debats i votacions del Ple poden delegar el vot en un altre diputat o diputada".
La primera diputada que va fer ús d'aquest dret va ser Dolors Camats, d'ICV-EUiA, el 19 de desembre de 2007, després d'haver estat mare a finals d'aquell novembre, i Rocío Martínez-Sampere (PSC) va ser la segona.
Es va convertir en "la primera parlamentària de tot l'Estat" a fer-ho perquè en aquell moment, ni el Congrés dels Diputats ni el Senat ho permetien, com tampoc la resta de cambres autonòmiques.