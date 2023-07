El PDeCAT, hereu de CDC, perd els 4 escons i no arriba a l'1% dels vots

Perd la representació després de separar-se de Junts i aconsegueix 25.000 vots menys que el 28M



BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El PDeCAT-Espai CiU, formació hereva de CDC, ha perdut els 4 escons que tenia al Congrés i no ha aconseguit representació en les eleccions generals d'aquest diumenge després de no arribar a l'1% dels vots.

D'aquesta manera, la formació perd la representació que va aconseguir el novembre del 2019, quan va concórrer a les eleccions en coalició amb Junts i van aconseguir, entre tots dos, vuit diputats.

El partit presidit per David Bonvehí, amb una candidatura encapçalada per Roger Montañola, ha admès una "derrota sense pal·liatius" en una nit electoral en la qual ha aconseguit el 0,89% dels vots a Catalunya i menys de 30.000 sufragis, amb el 94% escrutat.

En canvi, en les eleccions municipals del 28 de maig --en les quals van concórrer amb altres formacions-- van obtenir 55.452 vots.

Després de separar-se dels de Carles Puigdemont, el PDeCAT es va quedar amb aquests quatre escons i la Junta Electoral Central (JEC) li va atorgar la integritat dels drets electorals que compartien amb Junts.

MAS: "NO S'HI HAURIA DE PRESENTAR"

Al juny, l'expresident de la Generalitat Artur Mas va valorar que el PDeCAT "en aquestes eleccions no s'hi hauria de presentar", en referència a les generals d'aquest diumenge, i va considerar que no tenia sentit anar dividint un espai polític.

Mas va posar d'exemple els "molt bons" resultats de la formació als municipis on hi va haver llistes conjuntes al maig, entre les quals la candidatura de Trias Per Barcelona, que va guanyar a la capital catalana i també integrava membres del PDeCAT.