El PDeCAT s'obre a explorar "acords mínims programàtics" després de reunir-se amb Aragonès

Solsona assegura que Aragonès no els ha plantejat concórrer en una llista conjunta independentista

BARCELONA, 1 juny (EUROPA PRESS) -

El secretari general adjunt del PDeCAT, Marc Solsona, ha mostrat la predisposició del partit a explorar uns "acords mínims programàtics" després de la reunió que han mantingut aquest dijous amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

La reunió, que s'ha allargat una hora i a la qual han assistit Solsona i el portaveu del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, s'emmarca en la ronda de contactes d'Aragonès per a la proposta d'un front comú a Catalunya de cara a les generals davant un possible govern PP-Vox.

"Estem oberts a qualsevol plantejament que es pugui fer des de la presidència de la Generalitat per garantir els interessos de Catalunya amb acords mínims programàtics que es poguessin derivar d'aquestes converses", ha explicat Solsona.

A falta de concrecions i d'aprofundir en la proposta, el dirigent del PDeCAT ha assegurat que els sona "bé la música" després de la primera trobada i que estan a disposició del que se'ls traslladi en posteriors reunions.

Tot i que han parlat de diferents possibilitats del que hauria de ser la gènesi de l'acord no han tancat res en ser una ronda de contactes, però ha deixat clar que no s'ha plantejat presentar-se a les generals amb una llista conjunta independentista, tal com demana Junts.

"Se'ns ha traslladat la proposta del president, no la de cap altre grup. La proposta del president és consensuar aquest acord de mínims per concórrer-hi de la manera més unitària, conceptualment, a nivell programàtic de cara a les eleccions", ha detallat.

Després que el PDeCAT va anunciar que es presentarà a les generals, Solsona ha assegurat que encara no han decidit qui serà el cap de llista.

CAP DE LLISTA

Tot i que Bel havia assegurat que no repetiria al Congrés, ha explicat que ho hauran de decidir conjuntament amb el partit i ha demanat respectar els tempos marcats pel PDeCAT per fixar l'estratègia a Madrid.

"I més quan ha estat una situació molt sobrevinguda que ha agafat per sorpresa no només el PDeCAT i els partits catalans, també algun ministre i alguna vicepresidenta i tot", ha afegit.

Més enllà de qui sigui el cap de llista, Bel ha defensat que a les Corts seguiran amb el mateix tarannà polític dels últims quatre anys: "No hi anirem a passar l'estona, a tenir actituds simbòliques o a fer un plantejament polític que és igual si governen uns o altres. No és el mateix un govern de Vox i el PP que un del PSOE o Unides Podem".