Patxi López retreu l'"enorme falta d'institucionalitat" de Feijóo i el titlla de "hooligan que es mimetitza amb Vox"

VALÈNCIA 6 set. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Patxi López, ha retret l'"enorme falta d'institucionalitat i una enorme falta de saber estar" del líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, per la seva "plantada" a l'arrencada de l'any judicial. A més, ha titllat el popular de ser un "hooligan que es mimetitza amb el discurs més ultra de Vox".
Així s'ha manifestat aquest dissabte López en unes declaracions als mitjans de comunicació, abans de participar en un acte amb militants a Picassent (València), en relació amb la no assistència de Feijóo a l'obertura de l'any judicial que es va celebrar aquest divendres, amb la presència del rei Felip VI i la presidenta del CGPJ i Tribunal Suprem, Isabel Perelló, segons han indicat els socialistes en un comunicat.
"Un pot ser tan crític com vulgui, però després de criticar, un ha de ser allà on es respecten les institucions", ha sostingut López.
Així mateix, ha acusat el PP d'estar-se convertint en un partit "antisistema". "Tenim un PP i un Feijóo absolutament obsessionats amb Pedro Sánchez. Continua tenint una enorme frustració per no governar i porten tan a l'extrem la seva estratègia que s'estan convertint en un partit antisistema", ha insistit.
Així mateix, ha titllat Feijóo de "hooligan que es mimetitza amb el discurs més ultra de Vox" i ha esmentat que parla d'immigració "gairebé com si fos una invasió". "Si Feijóo vol ser una fotocòpia d'Abascal, ho està aconseguint, però la gent sol preferir l'original a la fotocòpia i no li fa cap favor a la política assimilant-se amb els més ultres", ha criticat.
El socialista també ha rebutjat els discursos dels dirigents del PP que "es converteixen en un cúmul d'insults". "Vomiten insults, un insult rere l'altre. No aporten absolutament res a la política més que crispació i odi, i això és el que menys necessitem", ha censurat.
Per contra, ha afirmat que els socialistes aposten "per la gent" i fan "polítiques per ajudar la majoria social espanyola"; mentre que el PP "aposta per destruir, una vegada i una altra, la política al nostre país".
López ha considerat que "l'aposta per la majoria social del PSOE" es demostra en mesures engegades pel govern de Pedro Sánchez després dels incendis d'aquest estiu i la seva aposta pel pacte d'estat contra l'emergència climàtica o el projecte de llei sobre la reducció de la jornada laboral, ha desgranat.
En relació amb això, ha demanat als grups parlamentaris que s'oposen que expliquin per què ho fan davant d'un projecte que "beneficia el conjunt dels treballadors i treballadores, cosa que acompassa els temps, ja que vivim al mercat laboral amb les noves tecnologies i que està començant a estendre's en el conjunt dels països més avançats del món, per què diuen que s'hi oposen".