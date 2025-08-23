Patxi López (PSOE) lamenta el nivell polític del PP davant dels incendis: "L'única obsessió és fer fora Pedro Sánchez"

MADRID 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha lamentat que, en vista dels incendis que han afectat Espanya en els últims dies, l'única aportació del PP hagi estat la seva "obsessió" per fer fora el president del Govern central, Pedro Sánchez.
"Aquest és el nivell polític del Partit Popular. Aquesta és la gran aportació al nostre país que està fent el Partit Popular des de fa anys. Li és igual el que li passi als ciutadans i a les ciutadanes. La seva única obsessió és fer fora Pedro Sánchez", ha expressat en un vídeo compartit aquest dissabte a les xarxes socials del PSOE.
Per a López, les declaracions dels últims dies de diversos dirigents del PP han estat envoltades de "el senyal d'identitat" del partit com és "la mentida i l'insult", com l'acusació que no s'han desplegat els fons europeus per a prevenció d'incendis.
Davant d'això, el portaveu socialista ha assegurat que fins a 235 milions d'euros dels fons europeus han anat directament a les comunitats autònomes perquè invertissin en prevenció i en combat als incendis i 149 milions han anat a millorar tot el que té a veure amb les operacions aeronàutiques de combat als incendis.
Així, malgrat l'evolució "favorable" dels incendis, López ha lamentat que "el que no evoluciona tan favorablement" és la "incontinència verbal del Partit Popular", el qual ha acusat d'aportar "zero" utilitat, però "esbroncades, totes les que calguin".
"I, mentrestant, el govern engegant els primers decrets per ajudar els afectats pels incendis. Aquesta és la diferència entre els uns i els altres i és una diferència abismal", ha reflexionat.
COMPAREIXENCES DE MINISTRES AL SENAT
Respecte a les compareixences de diversos ministres, previstes per a la setmana vinent al Senat i a petició del Partit Popular, López ha assenyalat que al PP "només li importa el soroll que puguin fer amb aquestes compareixences".
"Com a colofó, demanen les compareixences de tots els i les ministres que hi ha hagut. (...) Si de debò els importés la realitat i què hem de fer perquè no torni a passar, els primers que haurien de comparèixer són els presidents de les comunitats autònomes", ha afegit.