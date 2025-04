Patxi López (PSOE): no amnistiar Puigdemont no ha de complicar la relació amb Junts

MADRID 12 abr. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, considera que no aplicar la llei d'amnistia per malversació al líder de Junts, Carles Puigdemont, no hauria de complicar les relacions amb la formació independentista, perquè el Congrés "va fer la seva feina" aprovant la norma.

"El Congrés va fer la seva feina, que és aprovar una llei d'amnistia, i l'única cosa que espero és que la justícia l'apliqui", ha dit una entrevista al programa 'Parlamento' d'RNE, recollida per Europa Press, en ser preguntat per la decisió del Tribunal Suprem de seguir reclamant a l'expresident català per malversació i si aquesta situació pot complicar les relacions amb els independentistes.

El portaveu socialista ha recordat que l'aplicació de la llei d'amnistia depèn dels tribunals, no dels socialistes, i per tant creu que "no hauria" de complicar les negociacions amb Junts.

JUNTS VEU UN "GUIÓ DE PERSECUCIÓ"

Aquesta setmana, el Tribunal Suprem ha avalat la decisió del magistrat instructor del procés, Pablo Llarena, de no aplicar l'amnistia al delicte de malversació pel qual estan processats l'expresident Carles Puigdemont i els seus exconsellers Toni Comín i Lluís Puig.

És una decisió que des de Junts van criticar per considerar que "la 'toga nostra' segueix impertorbable amb el seu guió de persecució prevaricadora contra Puigdemont i l'independentisme en general", en paraules del secretari general, Jordi Turull.

Patxi López ha posat l'accent en què "totes" les polítiques impulsades pel Govern espanyol per millorar les relacions amb Catalunya "han funcionat" i des de la seva formació política seguiran mantenint un "diàleg permanent" tant amb Junts com amb la resta de formacions que hi ha a l'hemicicle del Congrés.