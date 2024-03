Patxi López: "La llei d'amnistia és una bona notícia perquè tanca l'etapa de la confrontació a Catalunya"

MADRID, 10 març (EUROPA PRESS) -

El portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Congrés, Patxi López, ha assegurat que un acord per a la llei d'amnistia és una "bona" notícia perquè "es tanca l'etapa de la confrontació a Catalunya i s'obre la de la convivència".

"És una molt bona notícia perquè amb aquesta llei tanquem el cicle de decisions polítiques que han permès acabar amb el temps de la confrontació i de l'enfrontament a Catalunya i obrir un nou temps de convivència, de retrobament a Catalunya i de Catalunya amb la resta d'Espanya", ha assenyalat en unes declaracions remeses pel PSOE.

El dirigent socialista afegeix que la llei d'amnistia és una bona notícia "excepte per a la hipocresia de Feijóo i del PP, a qui atribueixen que també estaven disposats a valorar la mesura, però "Vox no els va deixar".

"Sobretot és una mala notícia per al Partit Popular perquè això evidència que hi haurà quatre anys de govern progressista. I això significa que es continuaran iniciant polítiques progressistes que permetran al país avançar en drets i protecció a la ciutadania gràcies al govern de Pedro Sánchez", ha afirmat.

Finalment, Patxi López retreu al PP la seva estratègia que "com pitjor li vagi a Espanya, millor els anirà a ells". "Que continuin rabiant perquè hi ha govern per estona", ha finalitzat.