Patxi López, "fart" dels enganys: "Ningú no posa una prova damunt la taula"

SEVILLA 30 nov. (EUROPA PRESS) -

El portaveu parlamentari del PSOE, Patxi López, ha criticat aquest dissabte les estratègies de l'oposició per, ha dit, inculpar les persones "sense proves".

"Ningú no posa una prova damunt la taula, per què? Per inculpar gent que és absolutament innocent", ha denunciat davant dels mitjans de comunicació en el 41è Congrés Federal del PSOE que se celebra aquest cap de setmana a Sevilla en què López ha carregat contra l'oposició per la proliferació de rumors falsos i mentides en el debat polític. "Estem farts ja d'aguantar", ha reclamat el polític basc.

"La justícia haurà d'investigar el que hagi d'investigar, treure les conclusions que hagi de treure i determinar les responsabilitats que hagi de determinar", ha afegit en ser preguntat sobre el presumpte facilitador del cas Koldo, Víctor de Aldama.

No obstant això i malgrat aquestes declaracions, López ha volgut transmetre un missatge d'optimisme sobre la situació en la qual es troba el PSOE. "Venim molt animats" en referència a la cita del partit a la capital sevillana.