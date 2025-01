Patxi López diu que aquest 2025 el PP ha de decidir si "és el PP o és Vox" ja que el 2024 "va ser Vox"

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha indicat que aquest any el Partit Popular ha de decidir si "és el Partit Popular o és Vox" perquè, segons ha remarcat, el 2024 va ser Vox.

"També el 2025 és un any de memòria i un any de pedagogia. 50 anys de la mort del dictador i veiem que necessitem fer molta pedagogia perquè ningú banalitzi, sobretot els joves, la qual cosa significa una dictadura i els horrors que venen de la seva mà. La qüestió és que nosaltres, els socialistes, anirem per aquí. Què farà el Partit Popular?", s'ha preguntat aquest dissabte López en un vídeo difós a través de les xarxes socials del partit, en el qual ha fet balanç del 2024 i ha destacat les línies del PSOE per a l'any nou.

López ha recordat que el PP "no només va votar en contra" de la reforma de la llei d'estrangeria al Congrés dels Diputats, sinó que el seu líder, Alberto Núñez Feijóo, "va copiar el discurs de l'extrema dreta i va assimilar delinqüència i immigració". "Al més pur estil xenòfob", ha qualificat López.

Sobre Feijóo també ha indicat que, quan el PSOE va parlar de fer del 2025 un any de memòria, aquest es va expressar: "Uf, quina mandra". I quant al portaveu popular al Congrés, Miguel Tellado, López ha destacat que va dir que els socialistes celebraven "la flebitis del dictador".

"Només una persona cruel pot pensar o li pot fer mandra que espanyols i espanyoles que tenen els seus familiars a les cunetes d'aquest país, als descampats, al peu de les tàpies dels cementiris perquè van ser assassinats en la dictadura puguin recuperar les seves restes per honrar-los com es mereixen. Només una persona cruel, un ignorant o algú que enyora la dictadura pot dir que celebrem la flebitis quan el que fem és fer pedagogia sobre el significat real de la dictadura i sobre el que van ser els primers passos per conquistar la llibertat i la democràcia del nostre país", ha apuntat López.

El portaveu socialista ha fet un repàs de les fites aconseguides pel Govern central el 2024 i ha destacat que l'any passat es van crear més de 500.000 ocupacions, s'han engegat mesures per ajudar la gent, s'ha apujat el salari mínim, les pensions, s'han incrementat les beques, els ajuts al transport, els ajuts al lloguer, els ajuts a la dependència i, a més, s'han conquistat més drets i llibertats.

"De fet, davant de l'anunci que el Govern està paralitzat, el Parlament està paralitzat, que fa permanentment el Partit Popular, doncs resulta que només el 2024 hem aprovat 25 noves lleis i decrets, més de dos cada mes i no poc importants", ha ressaltat López, qui ha detallat també que s'ha modificat la Constitució per canviar el terme disminuïts i s'ha aprovat la llei d'ELA, la de paritat, la de l'eficiència de la justícia, la de bombers, la d'ensenyaments artístics, la d'agents forestals i decrets com, per exemple, per als afectats per la dana.