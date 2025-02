Patuano (Cellnex): La recompra d'accions de 800 milions és "el sòl" per remunerar els accionistes

El 2026 hi haurà un dividend "mínim" de 500 milions

BARCELONA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Cellnex, Marco Patuano, ha assegurat que la recompra d'accions per un valor de 800 milions que l'empresa iniciarà dilluns vinent serà "el sòl" de remuneració als accionistes en els pròxims anys, tant en noves recompres com en dividend.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa amb el director financer, Raimon Trias, per presentar els resultats del 2024, en què l'empresa va tenir unes pèrdues de 28 milions d'euros, un 90,6% menys que un any enrere i que els situa "prop d'assolir el 'break even'".

Patuano ha explicat que la xifra de 800 milions serà el mínim de cada any i que "dependrà del moment de la companyia" per decidir si es fa una nova recompra d'accions o es reparteix un dividend.

Ha subratllat que el 2026 l'empresa es compromet a repartir un dividend "mínim" de 500 milions i que en el seu moment es decidirà de quina manera es remuneren els 300 milions restants.

En tot cas, la xifra de 800 milions es pot veure incrementada si hi ha una rotació d'actius més elevada de l'esperat o si es genera més flux de caixa del previst.

El conseller delegat ha justificat l'elecció de la recompra d'accions d'aquest any pel preu actual de les accions de la companyia: "Ara la recompra d'accions és una creació de valor brutal per als accionistes".

Trias ha afegit que fins ara els dividends repartits suposaven una retribució del 0,1% i que amb la nova estratègia, serà d'entre el 3,5% i el 3,8%, la qual cosa permet acostar-se a la dels competidors directes.

'BREAK EVEN'

Preguntat per la previsió d'assolir el 'break even' i entrar en beneficis, Trias s'ha estimat més no donar dates i ha donat més importància al creixement del flux de caixa lliure.

D'altra banda, Patuano ha explicat que l'objectiu actual de l'empresa és enfortir-se als països on és present, ja que "hi ha mercats en els quals les oportunitats són bastant evidents".

Ha posat d'exemple Espanya, on ha explicat que hi ha tres xarxes i quatre operadors de torres, que "no és una situació d'equilibri a llarg termini", per la qual cosa ha assegurat que si hi ha una consolidació, Cellnex serà protagonista.

ERO

Sobre l'ERO anunciat la setmana passada a dues de les seves filials, Patuano ha explicat que es deuen a la fi de dos contractes d'operacions de manteniment en xarxes de clients.

Ha afegit que és un "efecte natural" de l'augment de l'automatització de processos, que té efectes positius, però també provoca una reducció de les plantilles, ha dit.

El conseller delegat ha assegurat que l'empresa serà "més que respectuosa" amb els drets dels treballadors afectats pels acomiadaments.

SEU

Preguntat per un possible retorn de la seu de Cellnex a Catalunya, Patuano ha assegurat que "mai" s'ha tractat en el consell d'administració.

Ha subratllat que la seu operativa es manté a Barcelona i que dels 250 treballadors de la seu corporativa, només 15 estan situats a Madrid, per la qual cosa "el centre d'activitat continua a Barcelona".