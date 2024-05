Patuano (Cellnex) demana un pla estratègic a Europa després de les eleccions i menys regles

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

El CEO de Cellnex, Marco Patuano, ha demanat que després de les eleccions europees del 9 de juny es creï un pla estratègic amb les qüestions més importants a abordar i menys normatives: "Europa no pot ser la pàtria de les regles".

Ho ha dit aquest dijous en un col·loqui amb la CEO d'Emea de Grup Zurich, Alison Martin, i la CEO de Vueling, Carolina Martinoli, en la segona jornada de la 39a Reunió del Cercle d'Economia, que se celebra fins divendres al Palau de Congressos de Catalunya.

En aquest sentit, s'ha decantat per marcar i no canviar constantment els objectius sobre sostenibilitat i més agilitat en les qüestions administratives per poder invertir en noves instal·lacions amb seguretat.

"La gent que ha de fer inversions no pot canviar cada dos anys els objectius", i ha definit els tràmits administratius que han de fer les empreses com un malson, per la qual cosa ha apostat per simplificar-los.

Segons Patuano, les empreses han d'apostar per incloure els plans de sostenibilitat dins la seva estratègia general, i ha dit que no n'hi ha prou amb fer servir energia verda, sinó que "s'ha d'abaixar el nivell de consum".