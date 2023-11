Patuano (Cellnex) assenyala que Europa "ha estat miop" en la regulació del sector

BARCELONA, 20 nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller delegat de Cellnex, Marco Patuano, ha assenyalat que la Unió Europea "ha estat miop" en no entendre la regulació del sector de les empreses de telecomunicacions en relació amb la protecció del consumidor.

"La protecció del consumidor, que va ser importantíssima en la primera fase del desenvolupament del GSM, avui és un fre terrible", ha sostingut en una entrevista d'aquest dilluns al diari 'Expansión' recollida per Europa Press.

Patuano ha assenyalat que Brussel·les "ha apostat massa en l'enfortiment del procés competitiu en el suposat interès del consumidor", tot i que la realitat és que tampoc s'ha fet un bon servei als consumidors, en les seves paraules.

"Si els operadors no tenen un bon flux de caixa no hi poden invertir. I no tindrem xarxes modernes, eficients i capil·lars, i això penalitza el consumidor final, més que no pas afavorir-lo", ha argumentat.

Per això, ha retret als òrgans de regulació europeus que "és la primera vegada en la història de les telecomunicacions mòbils que Europa es queda endarrerida respecte als Estats Units i Àsia", un sector que segons el parer de Patuano permet una millora impressionant de la productivitat.