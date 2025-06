La Patrulla Àguila s'acomiada a Múrcia emparats per milers de persones després de 40 anys

SAN JAVIER (MÚRCIA), 15 (EUROPA PRESS)

L'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai ha acomiadat aquest diumenge la seva icona, la Patrulla Àguila, amb una exhibició aèria que milers de persones han pogut gaudir a les platges del Mar Menor i davant del rei Felip VI; la ministra de Defensa, Margarita Robles; el president de Múrcia, Fernando López-Miras; la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i altres autoritats de la cúpula militar i locals en el marc del festival aeri Aire 25.

La Patrulla Àguila, que va complir dissabte 40 anys com a ambaixadora d'Espanya als cels d'arreu del món, queda desactivada en retirar l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai els avions que fan servir en les acrobàcies, els CASA C-101, que s'han quedat antics. Seran reemplaçats pels Pilatus PC-21, que ja van substituir els C-101 com a avió de formació a l'Acadèmia General de l'Aire (AGA). "Els C-101 requereixen un esforç de sosteniment gran, els avions caduquen, per molt que intentis mantenir-los en vol, el temps és inexorable", lamenta el cap de l'Estat Major de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, general, Francisco Braco.

El general recorda com a curiositat que la seva promoció de l'AGA, la 35, va ser la primera formada íntegrament amb els C-101, de fabricació espanyola, però posa l'accent que està obert als nous temps i dona la benvinguda al futur de la patrulla acrobàtica, que inicia ara un procés de transició en el qual els integrants han d'entrenar amb els Pilatus per aconseguir l'alt nivell de l'Àguila.

De moment, la nova formació de Pilatus té ja un nom, Formació Merla, per continuar amb els sobrevols en els actes de renom, com les desfilades del 12 d'octubre o del Dia de les Forces Armades (DIFAS) , cosa irrenunciable per a l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai. Al principi usaran fum blanc, encara que ja estan treballant per integrar un sistema per expulsar el clàssic fum amb els colors de la bandera nacional, segons especifica la institució. La projecció de l'ensenya nacional el Dia de la Hispanitat tampoc està en risc: aquest any la farà la Patrulla Aspa d'helicòpters.

El Consell Aeronàutic serà l'encarregat de decidir com serà la patrulla acrobàtica de l'Exèrcit de l'Aire i de l'Espai, expliquen des de la institució. Però no està en dubte tenir una. "Sí, tindrem patrulla", diu amb rotunditat el JEMA. "Però en el futur", afegeix.