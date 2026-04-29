El Patronat de Turisme de Lleida defensa el turisme actiu per posicionar-se com una destinació referent

PATRONATO DE TURISMO DE LLEIDA
LLEIDA 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El vicepresident del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, Juan Antonio Serrano, ha defensat que el turisme actiu permet posicionar el Pirineu i les Terres de Lleida com una destinació de referència a Europa: "Ho entenem com una eina estratègica per continuar avançant cap a un model turístic sostenible i regeneratiu, arrelat al territori i centrat en experiències autèntiques".
Ho ha dit aquest dimecres durant la presentació de l'oferta de turisme actiu a Lleida, organitzada pel Patronat a Barcelona, i en la qual també han participat el director de l'organisme, Juli Alegre, i el president de l'Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà, Flòrido Dolcet.
Serrano ha destacat l'àmplia oferta de cultura, naturalesa i gastronomia que complementa les propostes de turisme actiu, mentre que Alegret ha explicat que els turistes de Barcelona, Girona i Tarragona van representar un 44,6% dels visitants que van contractar activitats de terra, aigua o aire al Pirineu i les Terres de Lleida: "El català és el principal mercat per a les empreses d'esports d'aventura de la demarcació".