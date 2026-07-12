Patronals catalanes criden a una gestió preventiva en el treball davant de les onades de calor

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
Les patronals catalanes Foment i Pimec promouen entre les empreses una gestió preventiva dels riscos en el treball associats a les onades de calor com les que han afectat a Catalunya aquest mes de juliol, i també apunten que aquests episodis són cada vegada més previsibles, segons responsables d'ambdues entitats.
El director de prevenció de riscos laborals de Foment, Cèsar Sánchez, ha explicat en declaracions a Europa Press que, a diferència d'altres fenòmens més puntuals com els vendavals i les pluges, la calor "ha vingut per quedar-se, amb cada any més onades, i més llargues i intenses".
"En el que més insistim és a deixar clar que la calor no pot gestionar-se a cop d'improvisació, sinó avaluant i actuant abans de que sigui crític. No hem d'esperar al fet que arribi, sinó fer una gestió prèvia", ha afirmat Sánchez.
La directora de l'àrea de Treball de Pimec, Sílvia Miró, ha dit que la calor "ja no és una situació excepcional, sinó que es dona de manera cada vegada més freqüent", encara que apunta que les empreses no parteixen de zero perquè moltes empreses ja incorporen avaluacions de risc i protocols concrets.
PROTOCOL COL·LABORATIU
El Govern de la Generalitat va impulsar a finals d'abril un protocol per prevenir i actuar contra els efectes de la calor en el treball, i que es va elaborar i va rubricar amb sindicats, patronals i diferents administracions locals.
Miró creu que aquest nou text ajuda a donar "claredat operativa" i un marc pràctic a les empreses, i Sánchez ha assegurat que els ajuda a interioritzar la necessitat d'abordar aquest risc.
El text inclou des de mesures que redueixen l'exposició a la calor en origen, a través d'horaris, rotacions i vestimenta adaptats, a més de formació per a empreses i treballadors.
ADAPTACIÓ I SECTORITZACIÓ
Tots dos coincideixen que aquestes avaluacions i protocols hauran d'adaptar-se més endavant als diferents sectors, el tipus de treball que s'exerceix i les característiques del moment.
Segons Sánchez, "no es pot fer una avaluació només per la temperatura", encara que convé que aquesta serveix per fer saltar l'alerta, i proposa que l'avaluació tingui en compte també factors com la humitat i el tipus d'activitat.
En relació als sectors més exposats, Sánchez i Miró han coincidit que s'ha d'incrementar la prevenció en aquells treballs a l'aire lliure, com la construcció, la restauració i l'agricultura.
"Aquestes mesures, al final, sempre s'han anat implementant d'una o una altra manera, però ara sí que estan més protocalitzades i la clau està sempre a trobar l'equilibri entre el desenvolupament del servei i la seguretat de les persones treballadores", ha conclòs Miró.