La patronal Foment participa en una delegació d'una vintena d'empreses catalanes al Marroc

BARCELONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La patronal catalana Foment del Treball participarà en una delegació d'una vintena d'empreses catalanes que visitaran el Marroc entre el 4 i el 6 de juny per enfortir les relacions comercials i econòmiques entre els sectors productius català i marroquí.

Segons ha explicat la patronal aquest diumenge en un comunicat, la delegació comptarà amb la participació del president de Foment, Josep Sánchez Llibre, que es reunirà amb tres ministres del Marroc, en una visita que tindrà parades a Casablanca, Rabat i Tànger per reunir-se també amb autoritats i associacions empresarials.

Les empreses que formen part de la delegació són Alibérico, Alstom, Amec, Banco Sabadell, Brand Corner, CaixaBank, Cuatrecasas, Comsa, Eco-Lys, Garrigues, Gestamp, Glovo, Insercad Electronica, Intelcom, International Cubic Building, Masen, OfeCome, Santander i Satec.

Amb dades mostrades per Foment, el 2022, hi havia més de 1.600 empreses catalanes que exportaven de manera regular els seus productes o serveis al Marroc, i ara s'han identificat diversos sectors emergents com l'electricitat i l'electrònica, que presenten potencial per al creixement empresarial.

Quant al sector exterior, el 2023 les exportacions de Catalunya al Marroc van créixer un 9,3%, fins als 2.157 milions d'euros, un 2,1% del total d'exportacions catalanes, mentre que les importacions van augmentar un 16,7%, fins als 1.889 milions d'euros, un 1,7% del total de les importacions catalanes.