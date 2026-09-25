La patronal de creuers CLIA troba "desproporcionat" l'augment de la taxa als creueristes aprovat a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
L'Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA) ha qualificat de "desproporcionat" l'increment de la taxa turística als creueristes d'escala aprovat aquest divendres en el ple de l'Ajuntament de Barcelona, i que ha afirmat que s'arribarà a situar en els 24 euros el 2030.
La patronal ha explicat que comparteix l'objectiu de gestionar el turisme de manera sostenible i equilibrada i que generi valor per als residents de la ciutat, però ha expressat preocupació per aquesta pujada "tenint en compte el pes del turisme de creuers a la capital catalana".
Ha defensat que les polítiques turístiques es facin a partir d'evidències i per aportar previsibilitat a les empreses, i ha demanat que qualsevol recàrrec addicional sigui "proporcionat i transparent" i estigui vinculat a beneficis mesurables per a Barcelona i els seus residents.