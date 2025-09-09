La patronal Cecot presenta el seu servei HelpEmpresa a representants de Macedònia i Grècia

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La patronal Cecot ha presentat el servei HelpEmpresa a representants de la regió Macedònia Central i de l'agència grega Anatoliki dins el projecte europeu PROACTsme.
Segons ha informat aquest dimarts en un comunicat, la trobada ha servit per compartir bones pràctiques i explorar la possible aplicació del model català a Grècia.
El programa, que ja ha assessorat més de 1.200 pimes catalanes, ha estat valorat com una bona pràctica europea en la prevenció de la insolvència, per la qual cosa es planteja com un model a replicar en altres països.
PROACTsme és un projecte cofinançat pels fons Interreg de la Unió Europea, en el qual participen Catalunya, Macedònia Central, Mazovia (Polònia), More og Romsdal (Noruega) i Lituània, amb el suport de la Universitat de Limerick (Irlanda).
Està dissenyat amb l'objectiu que diferents regions europees treballin conjuntament per captar quins són els serveis que, de manera proactiva, les institucions públiques poden oferir a les pimes.