Pat Cox reclama més despesa europea en seguretat: "Hem entrat en una nova era d'incertesa"

Aragonès defensa que l'oficialitat del català en la UE "no és cap tracte de favor"

BARCELONA, 21 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident del Parlament Europeu Pat Cox ha apostat per a que els estats europeus augmentin la despesa en seguretat i defensa col·lectiva, dos temes que assegura que centraran el debat en el futur immediat, i ha avisat: "Hem entrat en una nova era d'incertesa".

Així s'ha pronunciat aquest dijous en l'acte del 25 aniversari de l'Oficina del Parlamento Europeu a Barcelona, on han assistit el president de la Generalitat, Pere Aragonès; la consellera d'Acció Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret; el cap de l'Oficina del PE a Barcelona, Sergi Barrera; el cap de la representació de la Comissió Europea, Manuel Szapiro, i l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol.

Cox ha sostingut que el món "comparteix tant la interdependència profunda com la vulnerabilitat profunda", i ha advertit que l'ordre mundial com s'havia conegut en occident fins ara està amenaçat des de dins i des de fora.

"Aquesta no és una imatge maca, però és el context desafiant amb el qual avaluar l'Europa que ve. És difícil saber si ens trobem davant de la nova normalitat o davant de l'anormalitat", ha subratllat l'expresident de l'Eurocambra i també president de la Fundació Jean Monnet per Europa.

"MULTILATERALISME EN DISPUTA"

Ha assenyalat que el món travessa una "era de multipolaritat però amb un multilateralisme en disputa, ja que el món multipolar s'està transformant en un món múltiple", després del que ha assenyalat que són clau els països dels Brics, tot i que no són un bloc homogeni, ha detallat.

També ha sostingut que a Estats Units està "increïblement polaritzat, freqüentment bloquejat i de vegades disfuncional", però ha destacat que el problema compartit entre la UE i EUA és la competència amb la Xina.

ELECCIONS A EUA

"És probable que les eleccions presidencials d'aquest any (a EUA) siguin les que tinguin més conseqüències de les nostres vides, no només per a EUA sinó per al propi occident, els seus valors, normes, aspiracions i eleccions", ha sostingut.

Ha afirmat que la retòrica sobre la Xina del president estatunidenc, Joe Biden, "ha estat més suau" que la del seu predecessor, Donald Trump, però considera que la seva postura política ha estat més dura, després del que ha recordat que el seu Executiu va prohibir l'accés xinès a semiconductors de gamma alta que podrien usar-se per millorar les funcions de computadores, IA i d'informàtica quàntica.

Preguntat per si el català hauria de ser llengua oficial en les institucions europees, Cox ha recordat que va fer un fragment del seu discurs de presa de possessió com a president de l'Eurocambra en gaèlic, quan aquesta llengua encara no era oficial en la UE.

Ha assegurat no saber què nivell de resposta hi ha sobre el català a nivell europeu ni a nivell espanyol, després del que ha afegit que Europa és multicultural, però que les decisions d'aquests temes "han de recaure en els qui estan habilitats per a això".

ARAGONÈS

En la seva intervenció, Aragonès ha defensat que el català es converteixi en llengua a les institucions europees i llengua de treball en el Parlament Europeu: "És una qüestió d'igualtat lingüística, no és cap tracte de favor", i ha assegurat que des del seu Executiu seguiran treballant per aconseguir que sigui una realitat.

Ha expressat el compromís del Govern per enfortir el projecte europeu, i ha assenyalat que després de les eleccions europees del 9 de juny farà falta "una Europa que sigui molt més forta", en la qual no hi hagi escèptics sinó esperançats, ha dit textualment.

El president català ha felicitat l'Oficina del Parlament Europeu a Barcelona els seus 25 anys, i ha destacat que n'hi hagi una a la capital catalana, quelcom que "no és molt habitual en ciutats que no són capital d'Estat", la qual cosa veu un reconeixement de la singularitat de Catalunya i el seu compromís amb la construcció europea.