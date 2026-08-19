Passeig de Gràcia és l'eix comercial "més exclusiu" de Barcelona: 340 euros per m2, segons un informe

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El passeig de Gràcia de Barcelona és l'eix comercial "més exclusiu" de Barcelona, amb rendes que superen els 340 euros/m2 al mes, quatre vegades superiors a les de l'avinguda Diagonal (85 euros/m2), segons l'últim informe elaborat per Laborde Marcet en col·laboració amb Grup ST, informa la consultora en un comunicat aquest dimecres.
Portal de l'Àngel (290 euros/m2) i Pelai (120 euros/m2) completen el rànquing dels carrers 'prime' més cotitzades de la ciutat, segons l'informe sobre el mercat retail de Barcelona, que "confirma una creixent polarització entre les ubicacions més exclusives de la ciutat i la resta de les zones comercials".
En termes absoluts, instal·lar-se en passeig de Gràcia suposa pagar uns 260 euros més per metre quadrat al mes que en l'avinguda Diagonal, la qual cosa equival a un preu més de quatre vegades superior.
"Els eixos 'prime' ja no competeixen únicament per disponibilitat comercial, sinó per oferir visibilitat, posicionament de marca i capacitat de generar experiència", explica la director of Retail & High Street de Laborde Marcet, Clara Matías.
Afegeix que les grans signatures busquen ubicacions que reforcin el seu posicionament i "això explica que els carrers més exclusius mantinguin rendes molt superiors a la resta del mercat".