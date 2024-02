Pascal critica que Junts rebutgés l'amnistia però no la sorprèn el "gir de guió" de Puigdemont

Assegura que se sent "òrfena" de partit i creu que va ser un error dissoldre CDC

BARCELONA, 9 febr. (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretària general del PDeCAT Marta Pascal ha lamentat aquest divendres que Junts votés en contra de la llei d'amnistia tot i que ha assegurat que no la va sorprendre el "gir de guió" de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Crec que el conec una mica, almenys amb l'experiència que vaig tenir amb la moció de censura el 2018 amb Mariano Rajoy. M'ha anat molt bé per entendre com es comporta políticament i a nivell de negociació, però vaig pensar que el risc que assumeix Junts en dir 'no' a aquesta llei només amb l'excusa de voler negociar més és massa alt", ha explicat en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

En la seva opinió, Junts no podia assumir aquest risc, per la qual cosa ha apel·lat la formació a "recapacitar" per tirar endavant una amnistia que considera necessària i fonamental.

I és que, segons Pascal, l'amnistia ha requerit "un element de valentia política extraordinària" per part del president del Govern central, Pedro Sánchez, davant la pressió que considera que exerceix determinada dreta espanyola.

Després d'advertir que la posició de Junts pot minvar les confiances amb el PSOE, creu que hi ha "pistes d'aterratge" per resoldre el problema, i ha confiat que es pugui girar full del procés independentista un cop s'aprovi l'amnistia.

DIFERÈNCIES AMB PUIGDEMONT

Preguntada per les diferències que va mantenir amb Puigdemont quan era secretària general del PDeCAT, ha explicat que es basaven en el fet que ella mantenia que el procés independentista "no es podia fer amb la CUP ni de manera unilateral, i que un canvi de tauler polític a Espanya era necessari", a la qual cosa l'expresident s'oposava.

Respecte a l'acord de Junts amb el PSOE per a la investidura de Sánchez, Pascal ha assegurat que, íntimament, va pensar que Puigdemont ha acabat entenent "que un està en política per generar canvis, transformacions i per aprofitar les oportunitats que et dona la conjuntura".

La també exportaveu de l'extinta CDC ha explicat que actualment se sent "òrfena de partit" com a votant de centre dreta catalanista pragmàtica, i considera que ERC i el PSC van a la recerca d'aquests electors.

JUNTS NO SÓN HEREUS DE CDC

Sobre Junts, ha negat que siguin els hereus de CDC "ni en la manera de fer ni en moltes parts del seu programa", malgrat que una part dels seus membres transitessin cap a aquesta formació.

A més a més, ha opinat que va ser "un error" dissoldre CDC i canviar de nom després dels presumptes casos de corrupció que van esquitxar la formació.

"El PDeCAT va haver de remar amb tot això en contra", ha afirmat Pascal, que també ha lamentat el tancament del partit del qual va ser secretària general.