El Partit Popular Europeu guanya les eleccions i puja la ultradreta, segons primeres projeccions de l'Eurocambra

BRUSSEL·LES, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El Partit Popular Europeu (PPE) guanya les eleccions al Parlament Europeu amb 181 escons dels 720 del nou hemicicle, la qual cosa millora la seva marca de la legislatura anterior en cinc escons, seguit de Socialistes i Demòcrates (S&D), que es manté com a segona força malgrat perdre quatre escons i quedar-se amb 135 eurodiputats, segons les primeres projeccions europees que mostren també una pujada de la ultradreta.

Els liberals europeus (Renew) segueixen com a tercera força en l'Eurocambra però ho fan amb una forta caiguda de 20 escons, dels 102 de la legislatura que acaba als 82 que apunten els sondejos que recullen estimacions nacionals d'onze Estats membre i enquestes en altres 16.

També han sofert una gran retallada en els seus resultats els Verds europeus, que passen de 71 a 53 escons, i una rebaixa més moderada l'Esquerra europea, que suma 34 eurodiputats en lloc dels 37 del mandat anterior.

Aquesta primera projecció europea apunta, a més, a una pujada de la presència de l'extrema dreta en la qual serà la desena legislatura de l'Eurocambra, amb Conservadors i Reformistes (ECR, formació en la qual s'inscriuen Vox i els Germans d'Itàlia de Giorgia Meloni) que suma dos escons fins als 71 i Identitat i Democràcia (ANEU, amb Agrupació Nacional de Marine Le Pen) que aconsegueix els 62 escons en sumar 13 representants.

Altres partits de la ultradreta europea apareixen de moment com No Inscrits o 'Uns altres', per exemple, el partit d'Alternativa per a Alemanya que obté 16 escons o l'espanyol Se acabó la Fiesta que entra per primera vegada el Parlamento Europeu amb dos escons.