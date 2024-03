El partit de Ponsatí descarta coalicions i aspira a "recuperar" el vot independentista

BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -

Alhora, el partit impulsat per l'exconsellera i eurodiputada de Junts Clara Ponsatí i el professor i periodista Jordi Graupera, descarta anar en coalició amb altres candidatures el 12 de maig i aspira a "recuperar" el vot dels partits que es defineixen com a independentistes.

"Aspirem a rescatar el vot independentista i salvar-lo de les urpes dels qui sabem que el volen utilitzar per fer el contrari del que la població vol", ha resumit Graupera en una roda de premsa aquest divendres, acompanyat de Ponsatí i altres integrants de la formació.

Sense haver designat encara qui serà el cap de llista, es volen presentar a les quatre circumscripcions "per posar fi a la dicotomia entre Barcelona i el territori", i per això estan buscant voluntaris que els ajudin a recollir avals.

Amb l'objectiu de rellançar l'agenda de la independència, Ponsatí ha acusat ERC, Junts i la CUP d'haver-hi renunciat i de no estar a l'alçada de les circumstàncies: "Els fets des de l'octubre del 2017 demostren que no volien fer la independència".

"Van arribar fins a l'1-O però van ser incapaços de reconèixer que estàvem davant un moment històric que havíem d'aprofitar. Tot el que ha vingut després ha estat una agonia", ha sostingut l'exconsellera, que creu que la situació actual ja no dona per a més.

En opinió de tots dos, la independència és possible i no comporta una dificultat insuperable pressuposant que l'Estat no s'hi oposi d'una manera violenta, però creu que "la possibilitat que Espanya faci una intervenció militar tendeix a zero".

Per això, Graupera considera que la independència pot suposar "un problema d'ordre públic" i que només cal que els partits i el Parlament ho vulguin fer i que hi hagi professionals operant a cadascun dels ressorts necessaris per fer-la efectiva.