El partit de Ben Gvir anuncia que surt del Govern israelià diumenge en protesta per l'acord

Els tres ministres del partit Poder Jueu, que lidera el ministre de Seguretat Nacional, Itamar Ben Gvir, presentaran aquest diumenge la seva dimissió i deixaran el Govern israelià en protesta per l'acord d'alto-el-foc aconseguit amb el Moviment de Resistència Islàmica (Hamás).

"En vista de l'aprovació de l'imprudent acord amb l'organització terrorista Hamás, els membres del partit presentaran la seva dimissió del Govern i de la coalició demà al matí", ha explicat la formació ultradretana en un comunicat.

Així, els ministres Ben Gvir, Yitzhak Wasserlauf (ministre per al Desenvolupament de la Perifèria) i Amichai Eliyahu (de Patrimoni), així com els presidents de comitè Zvika Fogel i Limor Son Har-Melech i el diputat Yitzhak Kroizer deixaran els seus llocs, segons recull el diari israelià 'The Times of Israel'.

El Govern del primer ministre Benjamin Netanyahu podria sobreviure a la sortida de Poder Jueu de la coalició, però no a la renúncia de l'altre gran partit d'extrema dreta, el Partit Sionista Religiós, que lidera el ministre de Finances, Bezalel Smotrich, també contrari a l'acord.

Precisament Smotrich ha condemnat el "terrible" acord aconseguit pel Govern israelià amb Hamás i ha advertit: "No m'asseuré en un govern que, Déu no ho permeti, pari la guerra i no continuï fins a la victòria completa sobre Hamás".

Smotrich ha manifestat la seva satisfacció pel retorn d'algun dels ostatges, encara que "ens espera una difícil tasca immediatament després: tornar a la lluita fins a la victòria".

El partit de Smotrich ha votat en contra de l'acord dins del Consell de Ministres, la qual cosa no ha impedit la seva aprovació, i els mitjans israelians apunten a que seguirà en l'Executiu a canvi d'algunes concessions de Netanyahu.

"Lamentablement no hem pogut evitar aquest perillós acord, però hem insistit i hem pogut garantir que la guerra no acabarà de cap manera sense aconseguir els seus objectius; el principal d'ells, la completa destrucció de Hamás a Gaza", ha argumentat.

En concret s'ha referit al "compromís" aconseguit per "canviar completament el mètode de la guerra" per a "una presa gradual de la Franja de Gaza al complet, la fi de les restriccions imposades per l'Administració de (Joe) Biden i el control complet de la Franja perquè l'ajuda humanitària no arribi a Hamás, com ha passat fins ara". "No hi ha cap altra forma d'aconseguir els objectius de la guerra", ha afegit.