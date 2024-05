La participació se situa en un 26,9% a les 13 hores a Catalunya, 4 punts més

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La participació en les eleccions catalanes s'ha situat en un 26,89% amb dades fins a les 13.00 hores, uns 4,13 punts percentuals més que en els comicis del 2021, segons dades de la Generalitat recollides per Europa Press.

Amb les dades de participació escrutades al 99,77%, fins a les 13.00 han votat més d'1.465.000 catalans, mentre que, en les eleccions autonòmiques de fa tres anys, van ser 1.222.503 electors fins a la mateixa hora del migdia.

La província amb més participació fins a les 13.00 hores és Girona, amb un 27,28% (+2,98 punts percentuals), seguida per Barcelona, amb 26,99% (+4,52), Tarragona, amb 26,65% (+3,97), i Lleida, amb 25,37% (+1,23).

Si es mira la participació per comarques, destaquen augments en algunes comarques dels entorns urbans de Barcelona i de Tarragona, com el Barcelonès (+5,41), el Baix Camp (+6,03), el Maresme (+5,09), el Vallès Occidental (+4,60), el Baix Llobregat (+4,46) i el Tarragonès (+4,38).

També creixen per sobre de la mitjana les comarques del Gironès (+4,82) i el Pallars Sobirà (+4,48).

ABOCAMENT DE DADES

En una roda de premsa, la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, ha recordat que els passats comicis es van dur a terme en un context de pandèmia, en el qual hi havia restriccions addicionals.

Plaja ha informat que hi ha 4.108 persones que aboquen les dades de participació de manera pràcticament immediata, però les xifres poden oscil·lar a mesura que es van afegint, i es poden consultar per primera vegada en directe a través de l'aplicació creada per a aquests comicis.

Ha assegurat que no s'ha produït cap incident rellevant fins ara en la jornada electoral i el Govern tornarà a comparèixer cap a les 18.15 hores per actualitzar les dades de participació.