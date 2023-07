La participació a les 14 hores puja 2,5 punts i arriba al 40,48%

Les comunitats amb més creixement són Extremadura, Galícia i Castella-la Manxa, mentre que baixa a Catalunya i el País Basc



MADRID, 23 jul. (EUROPA PRESS) -

La participació en les eleccions generals a les 14.00 hores se situa en el 40,48%, la qual cosa suposa 2,56 punts més que en les del 2019, quan va ser del 37,92% a aquesta mateixa hora. En total, han votat fins a aquesta hora 14,2 milions de persones.

Aquesta dada està comptabilitzada amb el 99,98% de les meses analitzades, segons les dades ofertes a la pàgina web del Ministeri de l'Interior https://resultados.generales23j.es, i no inclou el vot per correu, sistema que han utilitzat 2,47 milions de persones.

On més han anat a votar ha estat a la Comunitat Valenciana amb el 46,24%, seguida de La Rioja que registra un 45,75% i Extremadura, amb un 45,16%.

A Castella-la Manxa han acudit a les urnes un 44,69% dels electors i Múrcia comptabilitza un 44,24% de participació. Seguidament, se situa Cantàbria (42,99%), Aragó (42,08%), Andalusia (42,05%), Castella i Lleó (41,37%), Navarra (41,27%), Comunitat de Madrid (40,82%).

Per sota de la mitjana de participació, situada en el 40,4%, hi ha Astúries (39,04%), Galícia (39,01%), Balears (37,27%), País Basc (37,20%) i Catalunya (36,79%).

Com és habitual, on menys gent ha votat és a les ciutats autònomes i a Canàries, on han obert els col·legis una hora més tard respecte de l'hora peninsular. Així, a l'arxipèlag canari ja ha participat el 28,90% de l'electorat, a Ceuta el 27,44% i a Melilla el 23,29%.

MÉS PUJADES I BAIXADES DE PARTICIPACIÓ

Les comunitats autònomes que experimenten més creixement de participació fins a les 14 hores són Extremadura (+7,99 punts), Galícia (+7,05 punts), Castella-la Manxa (+6,62 punts), Balears (+6,32 punts), Andalusia (+6,25 punts), La Rioja (+5,33 punts) i Múrcia (+5,23 punts).

També puja la participació, si bé més moderadament, a Astúries (+4,62 punts), Cantàbria (+3,87 punts), Comunitat Valenciana (+3,73 punts), Navarra (+1,89 punts), Canàries (+1,82 punts), Aragó (+0,90 punts) i Ceuta (+0,17 punts)

Per contra, les comunitats autònomes on descendeix la participació són Catalunya (-3,79 punts), País Basc (-2,98 punts), Melilla (-1,32 punts) i Madrid (-0,16 punts).

MÉS PARTICIPACIÓ, "UNA BONA NOTÍCIA"

"Podem constatar que s'ha produït un augment de la participació i això, lògicament, sempre és una bona notícia en qualsevol procés democràtic", ha ressaltat el secretari d'Estat de Comunicació, Francesc Vallès, en la roda de premsa que ha ofert al costat de la sotssecretària del Ministeri de l'Interior, Isabel Goicoechea.

Així, han recordat que aquest percentatge de participació "correspon únicament al d'aquells ciutadans que han exercit el vot de manera presencial aquest diumenge" i han precisat que la dada dels que van exercir el seu vot per correu "es computarà com estableix la legislació electoral al final de la jornada, una vegada hagin tancat els col·legis".

A les 18.30 hores, tots dos tornaran a comparèixer per informar de la participació fins a les 18.00 hores i el desenvolupament de la jornada electoral.

Ja al voltant de les 22.30 hores, en funció de l'avanç de l'escrutini, s'espera la compareixença de la ministra de Política Territorial i Portaveu del Govern central, Isabel Rodríguez, i del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per oferir els resultats provisionals.