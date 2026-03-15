La participació electoral a Castella i Lleó supera el 53% a les 18 hores, 1,5 punts més que 2022

Manuel Ángel Laya - Europa Press
VALLADOLID 15 març (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions autonòmiques de Castella i Lleó se situa en el 53,18 per cent, 1,56 punts més que els comicis de 2022 i amb augment a totes les províncies menys Àvila, segons el segon recompte, ofert a les 18.00 per la Junta.
Així ho reflecteix l'Executiu autonòmic en el web oficial de les eleccions, on indica que són més d'1.012.650 les persones que han votat.
En la circumscripció electoral d'Àvila la participació se situa en el 52,52 per cent, 0,10 punts menys que en els últims comicis, celebrats al febrer de 2022.
A Burgos la participació es col·loca en el 52,46 per cent, 1,41 punts més; a Lleó 51,11, 2,57 punts més; a Palència 54,43, 2,03 punts més; a Salamanca 52,09, 1,08 punts més; a Segòvia 54,06, 0,75 punts més; a Sòria 53,93, 1,97 punts més; a Valladolid 56,23, 1,17 punts més, i a Zamora 51,32, 2,45 punts més.
És l'últim avanç de participació facilitat per la Junta, que oferirà noves dades a partir de les 21.