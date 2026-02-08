La participació electoral aconsegueix el 40,93% a les 14.00 hores, 0,03 punts més que en 2023

ZARAGOZA 8 febr. (EUROPA PRESS) -
La participació en les eleccions autonòmiques d'Aragó que se celebren aquest diumenge, 8 de febrer de 2026, a les 14.00 hores, és del 40,93%, és a dir, 405.501 votants, 0,03 punts més que el 2023, ha informat la vicepresidenta del Govern d'Aragó, Mar Vaquero, en roda de premsa.
"La participació és considerable", ha continuat Vaquero, qui ha recordat que en el primer avanç del matí, a les 11.00 hores, la participació era del 10,85 per cent, de manera que fins a les 14.00 hores hi ha hagut "un increment molt important" de participació.
Per circumscripcions, la participació a Saragossa a les 14.00 hores arribava al 41,82%, un 0,83% més que el 2023, quan era del 40,99%, mentre que en l'Alt Aragó s'ha situat en el 37,73%, és a dir, 1,88 punts per sota del 39,61% de 2023; i a Terol la diferència és major, ja que aquest diumenge havia votat el 39,75% del cens a les 14.00 hores i en 2023 la xifra era del 42,89%.
Vaquero ha agraït la labor a les més de 9.000 persones "desplegades en tot el territori per garantir el desenvolupament normal, tranquil i responsable d'aquesta jornada", esmentant a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i la Cruz Roja, que ajuda a acudir a les urnes a les persones amb problemes de mobilitat. Ha destacat "el bon ambient que està havent-hi" en els col·legis electorals.
La vicepresidenta ha mostrat la seva satisfacció pel grau de participació que està havent-hi "en una jornada en la qual s'està decidint el present més immediat i el futur de la regió", desitjant que "els aragonesos s'animin a participar" fins a l'hora de tancament dels col·legis, les 20.00 hores, posant en relleu "la normalitat" que hi ha en tota la Comunitat Autònoma.
"Esperem que aquest grau de participació se segueixi incrementant perquè els resultats estiguin més recolzats per una majoria d'aragonesos", ha conclòs.