Part del moviment català per l'habitatge crea la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya

BARCELONA 9 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del II Congrés d'Habitatge de Catalunya, Marta Espriu, ha anunciat aquest diumenge la creació de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, una estructura organitzativa confederal "que aglutinarà gran part del moviment per l'habitatge" del territori català.

Ho ha dit en declaracions als mitjans en el segon dia de congrés, celebrat aquest cap de setmana a Granollers, i ha assegurat que durant la jornada han consensuat les bases polítiques i principis organitzatius que els faran "avançar cap a aquesta confederació".

L'organització estarà formada per col·lectius varis com el Sindicat de Llogateres de Catalunya i altres xarxes i col·lectius de tot el territori, per la qual cosa Espriu ha destacat que han pres la "decisió ferma" d'organitzar-se de manera conjunta.

Ha destacat que han arribat al Congrés després d'una setmana "molt convulsa per al moviment", pel desnonament de l'Antiga Massana i l'anunci de compra de la Casa Orsola per part de l'Ajuntament de Barcelona.

Espriu ha valorat la mobilització ciutadana i el treball del Sindicat de Llogateres per parar el desnonament del Josep, però ha assegurat que "la injecció de diners públics directament a les butxaques dels especuladors no serà la solució" per garantir el dret a l'habitatge.