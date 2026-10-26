Parlon veu voluntat de desestabilització i caos dels organitzadors dels disturbis a Barcelona

Lorena Sopêna - Europa Press
Demanaran judicialment les identitats dels promotors a les xarxes i no descarta noves detencions
BARCELONA, 26 EUROPA PRESS)
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha assegurat aquest dilluns que hi va haver voluntat de desestabilització i caos dels organitzadors dels aldarulls de dissabte a Barcelona i que sol·licitaran a les plataformes per les quals es va convocar la manifestació informació dels comptes que van promoure els incidents.
"No hi havia cap manifestació, cap organització social o política darrere aquesta trobada, a priori desordenada, però sí amb una finalitat clara, que era crear una sensació de disturbis continus, saquejos i robatoris amb força, que és el que van fer aquestes persones", ha dit en unes entrevistes a Catalunya Ràdio i Rac1 recollides per Europa Press.
Ha assegurat que demanaran judicialment intervenir les identitats en aquestes plataformes dels individus que van crear els grups amb les "suposades" instruccions de provocar aldarulls i ha qualificat els actes de delinqüència.
Ha afirmat que malgrat que les convocatòries sembléssin "caòtiques i desorganitzades", han funcionat de manera organitzada en els desordres públics i aldarulls que es van produir.
COMPORTAMENT "ANÒMAL"
"Els aldarulls no van tenir cap finalitat ni de manifestació pel dret a l'educació, ni de manifestació per defensar l'habitatge, que són les reivindicacions habituals i legítimes del conjunt de la ciutadania i dels joves, especialment en aquests últims dies. No té res a veure amb una manifestació per defensar drets o demanar més polítiques públiques", ha dit.
No ha descartat noves detencions que s'afegeixin a les 128 que ja s'han produit, 73 de les quals de menors, i ha interpel·lat a les famílies dels joves arrestats per evitar més comportaments delictius, el qual assegura que és "anòmal" i intolerable.
CRÍTIQUES A FEIJÓO I ABASCAL
Ha criticat la reacció als avalots per part del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i del de Vox, Santiago Abascal, els qui van culpar el president del Govern central, Pedro Sánchez, dels alldarulls.
"Porto tot el cap de setmana sentint ximpleries de persones que volen governar Espanya, ximpleries tan grans, que crec que hem de ser rigorosos i prudents", ha dit.