Parlon, sobre Trapero: "M'hauria agradat que acabés el mandat"

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha traslladat a l'ex-director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, tota la seva gratitud i reconeixement després d'anunciar la dimissió per decisió pròpia, tot i que ha optat per no fer autocrítica de les relacions personals: "M'hauria agradat que acabés el mandat, però no entraré en especulacions".
Ho ha dit en una roda de premsa aquest dimecres al Palau de la Generalitat acompanyada del nou director de la Policia, Ferran López, i de la nova comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, que substituirà per jubilació Miquel Esquius.
"Valoro que la feina que s'ha fet fins ara és adequada, no faré autocrítica de les relacions personals, no podem estar d'acord en tot amb els nostres companys de feina. S'ha fet una bona feina", ha dit en referència a Trapero.
Parlon ha explicat que Trapero li va comunicar la decisió a finals d'agost i ha decidit anunciar-la aquest dimecres aprofitant que Esquius també deixa el càrrec per jubilació: "Hem comunicat els canvis alhora".
En preguntar-li pels motius de la dimissió de Trapero, la consellera ha evitat entrar en un terreny pantanós, segons ella, i ha subratllat que l'ex-director general ha fet una bona feina des que va ser nomenat el 2024.
"Jo no he perdut la confiança en Trapero", ha expressat Parlon, que també ha assegurat que l'exdirector tenia la plena confiança del president de la Generalitat, Salvador Illa.