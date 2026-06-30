Parlon situa l'extrema dreta violenta com un perill significatiu a Catalunya juntament amb el gihadisme

Lorena Sopêna - Europa Press
Catalunya es troba "en el nivell 2 sobre 5 d'alerta terrorista respecte a l'extrema dreta violenta"
BARCELONA, 30 juny (EUROPA PRESS) -
La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha situat "el nacionalisme i el supremacisme blanc que hi ha darrere l'estratègia de l'extrema dreta violenta", juntament amb el gihadisme, com un dels perills més significatius quant a seguretat a Catalunya.
Ho ha manifestat en resposta a una interpel·lació del diputat dels Comuns Andrés García Berrio sobre els riscos de seguretat de la ultradreta violenta, qui ha alertat de l'auge de moviments d'extrema dreta i supremacistes amb caràcter violent, com Deport Them Now, entre d'altres.
Parlon ha explicat que es tracta d'uns dels perills més significatius que afronta Catalunya en seguretat i que, de fet, es troba "en el nivell 2 sobre 5 d'alerta terrorista respecte a l'extrema dreta violenta".
La consellera ha dit que els Mossos d'Esquadra aborden el fenomen des de la prevenció fins a l'actuació, especialment en l'àmbit digital, i que ho fan des d'un enfocament interdisciplinari.
El 2025, ha explicat Parlon, es van identificar 204 alertes de possibles processos de radicalització violenta, i que dels 161 casos coneguts finalment vinculats a aquest fenomen, un 62% estaven relacionats amb el gihadisme, un 11% amb la ultradreta, i un 6% amb altres ideologies.