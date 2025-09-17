Parlon reivindica la seguretat com una "feina compartida" i inaugura una nova comissaria a Girona

Les dependències estan situades a l'antiga masia de Can Burrassó, reformada de manera integral
La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha reivindicat la seguretat com una "feina compartida" entre administracions i ciutadania durant la inauguració de la nova comissaria de Can Burrassó a Girona.
En unes declaracions als mitjans al costat de l'alcalde de la ciutat, Lluc Salellas, ha destacat que el nou equipament suposa haver aconseguit "posar d'acord molts actors" perquè els barris estiguin segurs, indica la Conselleria en un comunicat aquest dimecres.
"La seguretat no es construeix només des del vessant policial, sinó que és una tasca que s'ha de dur a terme de la mà de la ciutadania, generant marcs de confiança i de treball en comú" per combatre discursos d'odi, ha afegit la consellera.
Salellas ha assenyalat que la comissaria de Can Burrassó era una "demanda històrica" del barri de Santa Eugènia per millorar la seguretat i la convivència, a la qual Generalitat i Ajuntament han respost apostant per un model de policia de proximitat.
COMISSARIA
La nova comissaria està situada a l'antiga masia de Can Burrassó, que s'ha reformat de manera integral, conservant la façana i els tancaments i obertures de pedra originals i respectant les tres plantes de l'edificació, amb un total de 261 metres quadrats de superfície útil.
A la planta baixa s'han situat tots els espais d'ús públic, els serveis administratius, una sala d'atenció amb mostrador, dues sales d'oficina d'atenció ciutadana i lavabos públics, a més d'espai destinat a usos interns.
La primera planta compta amb tres espais diferenciats, dos vestidors per als agents, masculí i femení, i el menjador del personal, mentre que la segona planta funcionarà com a sala de reunions, formacions i usos interns.