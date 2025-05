Parlon rebutja que hi hagi barris a Catalunya on no es pot sortir al carrer: "És mentida"

BARCELONA 7 maig (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat, Núria Parlon, ha rebutjat aquest dimecres que hi hagi barris a Catalunya on la gent no pot sortir al carrer a causa de la delinqüència: "És mentida".

Ho ha dit durant la sessió de control al Govern en el ple del Parlament, després que el portaveu del PP a la cambra, Juan Fernández, li hagi preguntat: "Què farà aquest govern per garantir que els catalans puguin sortir segurs als carrers dels seus pobles i ciutats?".

Parlon ha retret a Fernández que, amb la seva pregunta, "tira per terra" la feina que fan els Mossos d'Esquadra, el Govern, els alcaldes, els regidors de Seguretat Ciutadana, els policies locals i la resta de cossos i forces de seguretat que operen a Catalunya.

"Pregunti als seus alcaldes. No és veritat. No li negaré que hi ha delinqüència a Catalunya, no li negaré les dades que ho demostren", ha afegit.

No obstant això, la consellera ha apuntat que aquestes dades de delinqüència "s'estan reduint tímidament", i que això s'explica amb la tasca que fan els Mossos, les policies locals i els càrrecs electes.