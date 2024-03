Parlon (PSC) rebutja un referèndum pactat: "No podem tornar enrere"

BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La nova portaveu del PSC i alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, ha rebutjat que la recuperació de la concòrdia i la confiança entre Catalunya i la resta d'Espanya passi per un referèndum pactat: "No, estic convençuda que no. No podem tornar enrere".

En una entrevista aquest dilluns a TV3 recollida per Europa Press, ha opinat que l'1-O, i tot el que n'ha derivat, va evidenciar que "no era el camí aleshores ni ho és ara".

"El que dona sentit a la llei d'amnistia és entendre que aquest no és el camí, que no ens porta enlloc. Ens porta a la polarització, a la fractura i a no entendre que som més forts si treballem per un projecte d'unitat, que alhora reforça la singularitat de Catalunya i la seva diversitat", ha destacat.

Pel que fa a les eleccions catalanes del 12 de maig, Parlon ha cridat a convèncer els ciutadans de la necessitat d'assolir "una majoria prou àmplia" per no haver de supeditar el projecte polític del PSC a possibles pactes.

POSSIBLES PACTES

Després d'evitar especular sobre possibles pactes, ha manifestat respecte per la possibilitat que l'expresident del Govern i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, es pugui presentar a les eleccions com a candidat de Junts: "És la decisió del seu partit, no la nostra".

També ha rebutjat pronunciar-se sobre si vol formar part de la candidatura del partit a les eleccions perquè no sap si li ho proposaran i, després de recordar que ja va ser diputada al Parlament, ha parlat de la dificultat de compatibilitzar-ho amb la responsabilitat de ser alcaldessa.