Parlon (PSC) planteja reunions trimestrals amb alcaldes del Besòs (Barcelona)

BARCELONA, 27 juny (EUROPA PRESS) -

L'alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon, ha plantejat trobades trimestrals amb els alcaldes de Sant Adrià de Besòs i Badalona, Filo Cañete (PSC) i Xavier García Albiol (PP), per "treballar conjuntament".

"Els vull proposar una comissió per gestionar els barris limítrofs perquè hem d'analitzar molts temes vinculats amb la seguretat, els mercats ambulants, les intervencions policials en aquests barris", ha enumerat en una entrevista a 'La Vanguardia' d'aquest dimarts recollida per Europa Press.

Parlon també ha declarat que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (PSC), "té molt incorporada la mirada cap al Besòs" i que ara el que falta és --textualment-- liderar els grans projectes de l'Agenda Besòs.

L'alcaldessa --que va obtenir la majoria absoluta a l'Ajuntament el 28M-- ha indicat que vol "arribar a un acord en els grans temes de ciutat" amb l'oposició.

Preguntada per la possibilitat d'incorporar-se a un govern socialista després de les eleccions, ha dit que està disposada a anar on l'enviï el partit, si bé ha afegit que li agradaria impulsar el seu projecte per a Santa Coloma: "Ningú no és impresdincible", ha resolt.