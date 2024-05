Parlon critica el nomenament "in extremis" de Sallent abans de les eleccions catalanes

BARCELONA, 14 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Núria Parlon, ha criticat el nomenament "in extremis" del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, com a major del cos per ser just abans de les eleccions catalanes de diumenge.

"Hi ha millors maneres de fer les coses", ha afirmat en preguntar-li per això en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya, arran també del seu eventual nomenament com a consellera d'Interior com va anunciar el candidat del PSC a les eleccions, Salvador Illa, en el debat electoral de TV3 de dimecres passat.

Ha apuntat que aquest tipus de decisions tan importants "s'han de fer amb una mica més de calma i fer-se amb una mica més de transparència i no induir a confusió", si bé això no resta professionalitat a Sallent, en les seves paraules.