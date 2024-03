Parlon afirma que l'opció del referèndum "no és a la taula" amb ERC

"Sortir del marc comú de finançament em sembla que no és prou assenyat"

La portaveu del PSC, Núria Parlon, ha afirmat aquest dilluns que el referèndum "no és a la taula" de negociació amb ERC i ha sostingut que és --textualment-- una pantalla passada per als socialistes.

"No contemplem l'opció del referèndum, nosaltres estem per girar full d'una etapa que ens va portar als pitjors moments viscuts a Catalunya", ha assenyalat Parlon en una roda de premsa a la seu del partit, en la qual ha apuntat que el referèndum significaria, a parer seu, tornar cap enrere.

Així s'ha expressat preguntada per les paraules de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, que en una entrevista de TV3 aquest dilluns ha assegurat que ERC ja ha demanat al PSOE celebrar a Catalunya un "referèndum vinculant i amb validació internacional", mentre que ara estan en espera que els socialistes facin la seva proposta.

En aquest sentit, Parlon ha reiterat que la campanya del primer secretari del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, se centra "a unir i servir. Unir els catalans i les catalanes per no tornar a episodis que van deslegitimar l'acció política" del Parlament.

FINANÇAMENT DE CATALUNYA

D'altra banda, preguntada per la proposta del Govern de finançament singular per a Catalunya, Parlon ha sostingut que el PSC vol un "finançament just" i que això vol dir poder desplegar polítiques que són estratègiques.

"Sortir del marc comú de finançament em sembla que no és prou assenyat", ha assegurat la portaveu, que també ha criticat que la Generalitat ha tingut recursos per desplegar polítiques necessàries però, segons ella, no ho ha fet bé.

"No ens emparem en el finançament per amagar el desgovern que s'ha donat a Catalunya en els últims anys", ha criticat.

Finalment, ha valorat positivament el debat sobre el finançament però ha instat a dur-lo a terme "amb calma en les taules on toca" pensant en un millor finançament per millorar les polítiques públiques, en les seves paraules.