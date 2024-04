Parlon acusa Junqueras de "jugar a l'embolica que fa fort" amb el cas Koldo

El PSC vol treballar en el finançament de Catalunya en els primers 100 dies de govern

BARCELONA, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu del PSC, Núria Parlon, ha acusat el president d'ERC, Oriol Junqueras, de voler desprestigiar el candidat del PSC al 12M, Salvador Illa, amb el cas Koldo: "És jugar a l'embolica que fa fort per desprestigiar un candidat al qual ens sembla que li tenen por".

En una roda de premsa a la seu del PSC aquest dilluns, Parlon ha replicat que "ell sabrà quines línies vermelles posa" sobre Illa acusant-lo de qüestions no provades, en les seves paraules, després que Junqueras ha defensat una línia vermella contra la corrupció en ser preguntat per un possible pacte postelectoral amb el PSC si es demostra una hipotètica implicació del candidat socialista en el cas Koldo.

"No se'ns oblidi que el senyor Illa no va davant un jutge, ni compareix per estar investigat, sinó que ho fa al Congrés i després ho farà al Senat per deixar ben clara la seva gestió", ha assenyalat Parlon.

Així, la portaveu ha criticat que amb les presumptes acusacions a Illa sembla que "no vulguin contrastar propostes" en campanya electoral i ha assegurat que el PSC no posa línies vermelles perquè és, ha dit, un partit de consens.

"Des d'un inici Salvador Illa ha dit que l'única línia vermella que ell tenia era amb aquells que fomenten l'odi i aquells que estan a favor de plantejaments que estan en contra de la defensa dels drets humans", ha resolt.

PROGRAMA ELECTORAL

La Comissió Executiva del PSC ha aprovat aquest dilluns el programa electoral per al 12M, que Parlon ha defensat que és "per governar" i deixar enrere una dècada perduda.

El document consta de 7 eixos principals: Generació de prosperitat/creixement econòmic; Transició ecològica justa; Cohesió territorial i atenció al món rural; Igualtat d'oportunitats; La Catalunya feminista; Cohesió social i lluita contra les desigualtats, i Bon govern.

Parlon ha assenyalat que durant els primers 100 dies de govern, si Illa és president de la Generalitat, ja tenen "moltíssimes propostes" que volen posar en funcionament en diferents àmbits.

Algunes d'aquestes propostes són un pacte pel finançament, i ha assegurat: "De fet, molts dels nostres companys ja treballen en la línia de poder rellançar aquest pacte per al finançament perquè evidentment tenim una proposta molt ambiciosa de serveis públics".

"Un pacte de finançament que sigui just, que no posi en risc la cooperació territorial, però que permeti a Catalunya gaudir dels recursos", ha apuntat.

Altres iniciatives que ha anunciat la portaveu que vol impulsar el PSC són un "Pla Renove per millorar els habitatges que tenen més de 50 anys", i destinar el 7% del PIB a l'àmbit de la sanitat.